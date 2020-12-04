Кристина Асмус вновь запечатлелась в образе невесты

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Несколько недель назад актриса Кристина Асмус вызвала особый интерес подписчиков после публикации фото в свадебном платье. Тогда артистка не стала уточнять, при каких обстоятельствах она в очередной раз примерила наряд невесты.

Какое-то время интрига сохранялась, а затем бывшая жена шоумена Гарика Харламова успокоила подписчиков заявлением, что снимок постановочный — дело было на съёмках фильма «Булки», в котором в настоящее время снимается актриса.

Известно, что работа над проектом по-прежнему продолжается. И вот недавно Асмус вновь предстала перед подписчиками в образе невесты. По всей видимости, снимок снова сделан на съёмочной площадке.

Стоит отметить, что в этот раз Асмус была не такой красивой, как раньше. По словам создателей фильма, актриса очень сильно вживается в свою роль невесты. Как-то раз она даже разбила посуду о стену, несмотря на то, что данный эпизод не был прописан в сценарии.

Ранее NEWS.ru писал, что Асмус пожаловалась в Instagram на хейтеров, которые нередко её травят. По словам артистки, сегодняшнее её состояние напоминает вывернутый от порыва ветра зонт.

Она также добавила, что очень сильно переживает из-за потока ненависти, которым её окружили.