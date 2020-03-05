https://static.news.ru/photo/97e5a4bc-5ee0-11ea-9488-fa163e074e61_660.jpg Мария Кожевникова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова на своей официальной странице в социальной сети выступила с критикой современного российского телевидения. То, что происходит в прямом эфире, она назвала «адским адом», который, вероятно, пора остановить.

По словам Кожевниковой, руководители телепрограмм готовы платить людям огромные деньги за то, чтобы те рассказывали на камеру о смерти близких, изнасилованиях, разводах, «делёжке» имущества и прочих ужасных вещах. Даже новостные программы, отметила актриса, выходят с заголовком о том, что какой-то «блогер сломал ноготь после драки». И от этого нельзя скрыться даже тем, кто не смотрит телевизор, ведь вся информация транслируется в социальные сети.

Вы серьёзно?! Что происходит?! А потом мы хотим, чтобы дети были нормальные и адекватные?! С чего вдруг, если они растут в этом шизофреническом информационном поле?! — написала Кожевникова в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Мария Кожевникова прокомментировала новость о том, что помощнице министра МВД Ирине Волк присвоено звание генерал-майора.

По её словам, этот случай показывает, что воинские звания начали обесцениваться.