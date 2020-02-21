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В Роспотребнадзоре объяснили, что нужно делать, если стоимость товара в магазине не соответствует ценнику.

Всем нам знакома ситуация: берем с полки в магазине товар по одной цене, а на кассе нам пробивают его по совершенно другой цене, причем, как правило, больше указанной на ценнике....