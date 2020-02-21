Актриса Мария Кожевникова прокомментировала новость о том, что помощнице министра МВД Ирине Волк присвоено звание генерал-майора.
По её словам, этот случай показывает, что воинские звания начали обесцениваться.
То, что прошёл мой дедушка, я пока сравнить не могу, а звание одно. Понятно, что время другое. Но мне кажется, что нужно все-таки эту память, эти подвиги, этих героев как-то беречь, — отметила звезда сериала «Универ» в разговоре с Telegram-каналом Lifeshot.
Как ранее писал NEWS.ru, Волк стала генерал-майором полиции. Указ о присвоении женщине звания подписал президент России Владимир Путин.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен