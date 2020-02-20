Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк стала генерал-майором полиции. Указ о присвоении женщине звания подписал президент России Владимир Путин.
Документ был обнародован в пятницу, 21 февраля.
Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне, — сообщается в указе, который опубликовали на официальном портале правовой информации.
Ранее официальный представитель МВД РФ имела звание полковника.
Как передавал NEWS.ru, все заместители руководителя Федеральной службы судебных приставов России получили звания согласно вступившему с 2020 года в силу закону «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты».
Таким образом, четверо заместителей главного судебного пристава страны стали генерал-лейтенантами.