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Постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим на вредных производствах упразднено в РФ с 21 февраля.

Помимо данной нормы, отменён еще 3621 нормативный акт советских времён. Однако традиция выдавать работающим в ряде отраслей людям продукты питания сохранится, так как норма перекочевала в современный Трудовой кодекс. Помимо...