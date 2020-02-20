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Наказывать граждан за произрастание борщевика на их огородах предложили в Совете Федерации. Соответствующее приложение к КоАП отправлено на рассмотрение в Минюст.

В случае одобрения документа, физических лиц, на дачных участках которых обнаружен борщевик или другие карантинные сорняки, предполагается штрафовать на две-три тысячи рублей. Должностные и юридические лица должны будут заплатить до...