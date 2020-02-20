Все заместители руководителя Федеральной службы судебных приставов России получили звания согласно вступившему с 2020 года в силу закону «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты».
Таким образом, четверо заместителей главного судебного пристава страны стали генерал-лейтенантами — это Ольга Помигалова, Сергей Белоусов, Владимир Воронин и Елена Захаркина, а Игорю Савину присвоено звание генерал-майора,
Как писал NEWS.ru ранее, законопроект о введении в РФ звания «Город трудовой доблести» принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании. Звание будет присваиваться городам, жители которых проявили «массовый трудовой героизм и самоотверженность» и «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне»
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