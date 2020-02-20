https://static.news.ru/photo/6b8b46e4-53cb-11ea-8dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Законопроект о введении в РФ звания «Город трудовой доблести» принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании.

По данным ТАСС, звание будет присваиваться городам, жители которых проявили «массовый трудовой героизм и самоотверженность» и «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне», работая на предприятиях, обеспечивающих в годы войны страну военной и гражданской продукцией.

Автором законопроекта выступил президент России Владимир Путин. В таких городах появятся стелы, на которых будут изображены герб населённого пункта и текст соответствующего указа российского лидера. 1 мая, 9 мая и в День города в них будут проводиться массовые праздничные мероприятия и салюты, финансирование которых будет осуществляться за счёт государства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что поправку о запрете на отчуждение территорий Российской Федерации планируется внести в Конституцию. При необходимости наказание за нарушение запрета внесут в другие нормативные акты.