Законопроект о введении в РФ звания «Город трудовой доблести» принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании.
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Автором законопроекта выступил президент России Владимир Путин. В таких городах появятся стелы, на которых будут изображены герб населённого пункта и текст соответствующего указа российского лидера. 1 мая, 9 мая и в День города в них будут проводиться массовые праздничные мероприятия и салюты, финансирование которых будет осуществляться за счёт государства.
Ранее NEWS.ru писал о том, что поправку о запрете на отчуждение территорий Российской Федерации планируется внести в Конституцию. При необходимости наказание за нарушение запрета внесут в другие нормативные акты.
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