https://static.news.ru/photo/fe9484d2-53c6-11ea-995e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправку о запрете на отчуждение территорий Российской Федерации планируется внести в Конституцию. При необходимости наказание за нарушение запрета внесут в другие нормативные акты.

Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поправка в Конституцию — запрет на отчуждение территорий — будет. Если потребуется ввести ответственность, то это будет внесено в другие нормативные акты, — сказал политик.

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета страны.