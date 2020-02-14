https://static.news.ru/photo/bae37082-4f33-11ea-a4d5-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Юлия Ковальчук рассказала о своём знакомстве с музыкантом Алексеем Чумаковым и объяснила, в чём залог их крепкой семьи.

Пара познакомилась на проекте «Танцы на льду». Ковальчук всё время подтрунивала над своим партнёром, в то время как он оставался невозмутимым и спокойным. Потом Чумаков пригласил её на концерт. В 2013 году они поженились и только спустя четыре года у музыкантов родилась дочка Амелия.

Ковальчук и Чумаков вместе уже семь лет. По словам певицы, залог их крепкой семьи прост — при ссорах не хлопать дверью.

Максимум Алексей может уйти в другую комнату, поэтому мы и счастливы вместе, — цитирует исполнительницу Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин считает возможным зафиксировать в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. При этом он призвал более тонко подходить к понятию семьи. Он также заверил, что пока остаётся на президентском посту, в стране не появятся понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Путин пообещал, что будут «папа» и «мама».