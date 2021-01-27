Кошмал показала фанатам, как выглядела на последних сроках беременности

https://static.news.ru/photo/4e9ae2f4-6097-11eb-be3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: smorkovkina/Instagram.com

Актриса Анна Кошмал продемонстрировала поклонникам фото, сделанные на последних сроках беременности. Соответствующие снимки знаменитость выложила в своей социальной сети.

Самое большое счастье на свете. Никакие профессиональные достижения не могут сравниться с этой огромной и необъятной любовью, — написала Кошмал в социальной сети.

Известно, что артистка вышла замуж зимой 2017 года. Актриса не очень любит рассказывать о своём избраннике. Летом 2018 года Кошмал стала мамой — на свет появился сын Михаил.

smorkovkina/Instagram.com

Ранее NEWS.ru писал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин выложил в социальной сети очень трогательное видео с участием своей маленькой дочери Селин.

Так, наследник певицы умилился картине, которую увидел глубокой ночью. Сейчас молодой отец привыкает мало спать, чтобы окружать вниманием свою малышку. В социальной сети Шульгин продемонстрировал поклонникам, как его жена Лиана кормит ребёнка. При этом малышка лежала с ними в постели. Она была облачена в кремовые ползунки и вязаные белые носочки.