Кортни Кокс и Эд Ширан повторили танец Моники и Росса из «Друзей»

https://static.news.ru/photo/703053ca-c200-11eb-8fcf-96000091f725_660.jpg Кортни Кокс Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Актриса Кортни Кокс опубликовала в Instagram видео, на котором она и певец Эд Ширан повторили знаменитый танец Моники и Росса из сериала «Друзья».

Весёлый танец зрители видели в десятом эпизоде шестого сезона — «Эпизод с „халтуркой“». По сюжету, Моника и Росс попадают на новогоднее шоу Дика Кларка и пытаются во что бы то ни стало попасть в кадр. Для этого брат и сестра решают исполнить свой фирменный танцевальный номер.

Просто обычные танцы с другом, — пошутила Кокс.

Это же видео выложил и Эд Ширан, отметив, что у них с Кокс «был свой реюнион в эти выходные».

Ранее звёзды сериала «Друзья» в спецвыпуске «Воссоединение» предположили, как в настоящее время могли сложиться судьбы их персонажей.

Сериал «Друзья» признан лучшим комедийным ситкомом за всю историю телевидения США. Он стал культовым и повлиял на английский язык, моду, музыку и даже потребление кофе. Фразы главных героев разошлись на цитаты и мемы. Шоу выходило с 1994 по 2004 год. Всего было выпущено 10 сезонов (236 эпизодов). Премьера специального часового эпизода состоялась 27 мая. Приглашёнными гостями стали известные звёзды спорта и кино: Джастин Бибер, Леди Гага, Дэвид Бекхэм и корейская группа BTS.