Королёва и Тарзан рассказали о реакции сына на новости об измене

https://static.news.ru/photo/a551abc4-0c86-11eb-a863-fa163e074e61_660.jpg Тарзан Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наташа Королёва и её супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан, рассказали в интервью журналистке Ксении Собчак о своей жизни после скандала с изменой танцора и похищением драгоценностей.

Сама ведущая сначала усомнилась в том, что факт воровства был на самом деле. По её предположению, Королёва таким образом могла отомстить неверному супругу и придумать эту историю. На данное заявление певица ответила, что не стала бы так поступать, да и общение с полицией ей не очень приятно.

Кроме того, звёздная пара рассказала ведущей, как на скандал отреагировал их 19-летний сын Архип. Тарзан назвал сложившуюся ситуацию «бедой». Он вспомнил свои ощущения, когда его отец хотел покинуть семью, но мать не позволила ему это сделать. По словам Глушко, сын на него очень похож, а подобные события вызывают чувство отстранённости. Тарзан отметил, что после случившегося Архип стал иначе относиться к отцу. Как заметил танцор, сейчас подросток не хочет с ним говорить, но однажды разговор всё же состоится.

Королёва же пообщалась с сыном на тему произошедшего. Архип посоветовал маме «расслабиться и не париться».

Эта его лёгкость градус ситуации снизила, — заявила певица в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Как ранее писал NEWS.ru, сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям.