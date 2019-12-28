Константин Богомолов и Ксения Собчак Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Режиссёр Константин Богомолов опубликовал в Instagram пост с признаниями в любви Ксении Собчак.

По его словам, ему без разницы, какой год уходит и приходит.

Вот живёшь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья, и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоём, как будто всё только начинается, — пишет Богомолов в своём аккаунте. 

Также он отмечает, что его жизнь только начинается, и всё самое интересное в ней впереди.

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У меня нема итогов года. Какая разница какой год уходит и какой наступает. У меня есть наблюдение. Очень простое. Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоём, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю. Всем до встречи после праздников! И правда, все только начинается

Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

Ранее NEWS.ru сообщал, что Богомолов и Собчак практикуют гостевой брак. Режиссёру театра не удалось ужиться с тёщей Людмилой Нарусовой.

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