Концертный директор Моргенштерна опроверг дату его возвращения

Концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир опроверг его сегодняшнее возвращение в Россию. По словам представителя звезды, он не называл журналистам конкретное число, передаёт телеканал «360».

Меня спросили, когда Моргенштерн вернётся. Я ответил: «В четверг». Но я же не уточнил, в какой четверг. <...> А я вам не скажу, в какой четверг. Но в какой-то из четвергов точно вернётся, — сказал Владимир.

Также в интернете появился новый трек музыканта «Домой». В нём Моргенштерн рассказывает о побеге из России и анонсирует возвращение «когда-то».

До этого СМИ сообщали о том, что исполнитель намерен прибыть в страну 9 декабря. Моргенштерн с супругой уехал из России после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что рэпер «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Последний раз пару видели в отеле Дубая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложными сообщения СМИ о том, что в администрации президента ведут переговоры о возвращении Моргенштерна на родину. Так он прокомментировал информацию, что представители Кремля ведут переговоры с продюсерами рэпера об условиях его возвращения в страну. По словам некоего собеседника в президентской администрации, Моргенштерн якобы может вернуться в страну, если начнёт сотрудничество с властью «в преддверии 2024 года».