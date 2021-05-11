Концерт Моргенштерна в Петербурге отменили после обращения родителей

https://static.news.ru/photo/23f31c34-b32f-11eb-818f-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Концерт российского рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, запланированный на 16 мая в Санкт-Петербурге, отменили, передаёт ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета (ЛБИ), члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину.

При этом комментарием организаторов концерта издание не располагает. До этого родительские организации мегаполиса обратились с просьбами запретить выступление артиста, опасаясь массовой пропаганды употребления наркотиков во время шоу.

Родительские организации направили очень много обращений в адрес властей и организаторов концерта. Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменён, — говорится в сообщении ТАСС.

Накануне в отношении музыканта возбудили административное дело в связи с вероятной пропагандой употребления запрещённых веществ в его песнях. С критикой Моргенштерна выступили известные бойцы ММА, в частности Хабиб Нурмагомедов и Александр Шлеменко. Последний назвал его «чертилой» и сравнил его творчество с «Сектором газа» и «Красной плесенью».

Ранее сообщалось, что Моргенштерн в своём Instagram заявил, что поможет материально семьям пострадавших при стрельбе в одной из школ Казани. Музыкант отменил запланированную вечеринку с фанатами на фоне трагедии, однако всё же решил продать эксклюзивный мерч.