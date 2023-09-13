Комику Бебуришвили вызвали скорую Mash: комику Андрею Бебуришвили потребовалась помощь врачей

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Андрей Бебуришвили

Комику Андрею Бебуришвили пришлось экстренно вызвать скорую в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, юморист жаловался на сильную боль в животе и высокую температуру. Сам Бебуришвили опроверг сообщения о плохом самочувствии.

Mash сообщает, что врачи осмотрели артиста, ослабили симптомы и предложили поехать в больницу, однако Бебуришвили отказался от госпитализации.

Со мной все в порядке. Ничего у меня нет. Получается, [не соответствует действительности], — сказал «360» комик.

Весной сообщилось о госпитализации известного комика Евгения Петросяна в Москве. 77-летнему артисту стало плохо в его квартире в Хамовниках, у него сильно закружилась голова. Жена вызвала карету скорой помощи. Прибывшие медики настояли на госпитализации.

Петросяну диагностировали стенокардию. Врачи назначили артисту амбулаторное лечение. Канал также утверждает, что несколько лет назад народный артист РСФСР пережил малоинвазивную операцию на сердце, где ему поставили несколько стентов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста РФ Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи выявили у 81-летнего артиста острое повреждение почек. Хирурги уже провели две операции. Позднее врачи диагностировали у артиста пиелонефрит.