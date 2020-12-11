Клявер рассказал, почему Нагиева не взяли в группу «Чай вдвоём»

https://static.news.ru/photo/6cd97d78-3be1-11eb-9f03-fa163e074e61_660.jpg Денис Клявер Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-участник популярного в начале нулевых дуэта Денис Клявер показал подписчикам архивный снимок, на котором он запечатлён вместе со своим партнёром по «Чаю вдвоём» Стасом Костюшкиным и шоуменом Дмитрием Нагиевым.

Фото сделано в 2002 году. В то время участники группы подумывали о расширении состава. По крайней мере, так рассказал в подписи к посту в Instagram Клявер.

Стало наглядно ясно, что Дмитрий оттянет всё внимание на себя, — объяснил он.

Он признался, что на фотопробах, устроенных для третьего участника группы, они с Костюшкиным испугались конкуренции с Нагиевым.

Сейчас шоумену 53 года, а на архивном — 35 лет. По мнению поклонников, Нагиев с возрастом не потерял харизму и даже стал выглядеть, по мнению некоторых, намного лучше, чем в молодости.

Ранее, как писал NEWS.ru, Нагиев опубликовал в Instagram результаты опроса о самых сексуальных звёздах России, согласно которому он стал «лучшим мужчиной». Однако интернет-пользователи усомнились в этих данных, так как кроме поста в соцсети, которым поделился телеведущий, других подтверждений анкетирования не нашлось.