Клявер рассказал, почему Нагиева не взяли в группу «Чай вдвоём»

Экс-участник популярного в начале нулевых дуэта Денис Клявер показал подписчикам архивный снимок, на котором он запечатлён вместе со своим партнёром по «Чаю вдвоём» Стасом Костюшкиным и шоуменом Дмитрием Нагиевым.
Фото сделано в 2002 году. В то время участники группы подумывали о расширении состава. По крайней мере, так рассказал в подписи к посту в Instagram Клявер.
Стало наглядно ясно, что Дмитрий оттянет всё внимание на себя, — объяснил он.
Он признался, что на фотопробах, устроенных для третьего участника группы, они с Костюшкиным испугались конкуренции с Нагиевым.
Сейчас шоумену 53 года, а на архивном — 35 лет. По мнению поклонников, Нагиев с возрастом не потерял харизму и даже стал выглядеть, по мнению некоторых, намного лучше, чем в молодости.
Ранее, как писал NEWS.ru, Нагиев опубликовал в Instagram результаты опроса о самых сексуальных звёздах России, согласно которому он стал «лучшим мужчиной». Однако интернет-пользователи усомнились в этих данных, так как кроме поста в соцсети, которым поделился телеведущий, других подтверждений анкетирования не нашлось.