Клава Кока изменила цвет волос

https://static.news.ru/photo/879ffb50-059a-11eb-b158-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/klavacoca

Певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, решила вновь покрасить волосы и поделиться с подписчиками новым образом.

На своей странице в Instagram певица и ведущая проекта «Орёл и решка» решила узнать у фолловеров, с каким цветом ей лучше: синим, розовым, блондинкой, шатенкой или старым жёлтым.

Листай! С каким цветом мне лучше? — спросила Клава Кока.

Подписчики в комментариях завалили девушку комплиментами и заявили, что она отлично выглядит с любым цветом волос, и отметили, что она входит в число людей, которым любые перемены к лицу. При этом некоторые фанаты отмечают, что Клаве всё же лучше с естественным оттенком волос.

Кроме того, в начале октября Клава Кока запустила среди своих фолловеров масштабный розыгрыш. Победители гива получат Mercedes и миллион рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее cветский журналист Феликс Грозданов выложил в Instagram фото 71-летней телеведущей Регины Дубовицкой. Он встретился с ней в Москве в усадьбе Струйских, где проходил вернисаж юмориста Геннадия Ветрова.