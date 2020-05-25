Киркорова обязали выплатить 2,2 млн рублей за ремонт дома в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/fe059828-9e88-11ea-9240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров будет обязан выплатить 2,2 млн рублей предпринимателю, который занимается ремонтом его дома на территории Московской области. Решение 25 мая вынес Таганский суд Москвы, сообщила журналистам пресс-секретарь инстанции Зульфия Гринчук.

Она подчеркнула, что судом были только частично удовлетворены претензии истца. Изначально бизнесмен требовал взыскать в Киркорова 7,5 млн рублей.

Исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании задолженности за выполненные строительные работы удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 2 282 784 рубля, — цитирует Гринчук РИА Новости.

Также Киркоров выплатит госпошлину в размере 19 613 рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, король российской эстрады снялжёсткое и местами непристойное видео, высмеяв современные челленджи, в которых молодые люди идут на всякие непотребства ради денег. Сначала певец высмеял себя за разного рода рекламу — от средств от запора до собачьего корма, а после подвёл историю к челленджам.