Киркоров вспомнил Азизу-Пингвина, расхваливая Змею на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/0ea5debc-9b37-11eb-9950-96000091f725_660.jpg Азиза Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Филипп Киркоров вновь заговорил об Азизе-Пингвине, расхваливая артистизм Змеи на шоу «Маска». Певец восхитился тем, как героиня проекта с первых дней участи держит образ, как изящно изображает рептилию имитируя, как извивается её персонаж.

Вот эта вот желешка! Желешка! — обратил внимание на пластику артистки председатель жюри, пытаясь повторить её за судейским столом.

По мнению Киркорова, только артисты высокого уровня способны не просто пребывать в образе на сцене, но и жить в нём, используя его даже при выступлении.

Это уровень высокого мастерства, как Азиза. Она тоже до последней минуты жила в образе, даже когда заканчивалось выступление, — отметил король эстрады в эфире программы на НТВ .

Зрители полагают, что артист до сих пор испытывает неловкость от того, что так рано рассекретил подругу юности. И теперь использует любую возможность, чтобы реабилитироваться.

В выпуске, когда рассекретили Дубцову-Единорога, Киркоров первым делом уточнил, не обиделась ли она.

А то нам тут хватило с Пингвином, — напомнил историю с обиженной Азизой певец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители шоу «Маска» решили, что второй сезон проекта гораздо ярче и сильнее первого. К такому же выводу ещё раньше пришёл один из судей шоу Тимур Родригез.