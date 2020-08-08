Киркоров похвастался покупкой кроссовок из ограниченной коллекции Dior

https://static.news.ru/photo/281ac072-da4b-11ea-a36a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/phkirkorovdigest

Филипп Киркоров в своём блоге похвастался новыми кроссовками, которые он купил в официальном бутике Dior по предварительному заказу. Речь идёт об Air Jordan. Эта модель — результат коллаборации Dior и Nike.

Король российской эстрады в своём Instagram сообщает, что он специально прилетел в Москву, чтобы забрать долгожданную обновку. Как уточнил консультант бутика, исполнителю досталась пара № 5944 из 8500. После примерки и селфи в магазине, Киркоров сразу вышел в новых кроссовках на улицу и прошёлся по центру столицы.

Всего было выпущено 15 тысяч экземпляров Air Jordan, из них треть сразу досталась постоянным клиентам Dior. Оставшиеся пары на старте продаж стоили порядка 2000 долларов (140 тысяч рублей), но сейчас перекупщики продают Air Jordan за 15 000 долларов (1 миллион рублей).

Во время разгара эпидемии коронавируса Киркоров объявил об открытии онлайн-магазина его вещей бывших в употреблении. Там он выставлял на продажу не только концертные костюмы, но и повседневные и весьма поношенные вещи, причём за внушительную цену. После сняти режима самоизоляции российский певец тут же отправился частным самолётом в Грецию.

Ранее NEWS.ru писал, Киркоров с жаром заступился за своих детей — Мартина и Аллу-Викторию, которых ведущая телешоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко заподозрила в вещизме.