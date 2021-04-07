Киркоров подогрел слухи о ссоре с Пугачёвой, проигнорировав её внучку

https://static.news.ru/photo/2df37a9c-9838-11eb-9eb3-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Филипп Киркоров не появился на дне рождения внучки Аллы Пугачёвой Клавдии Земцовой, которой исполнилось девять лет. На праздник в честь девочки пришли только дети певца.

Позже сам король эстрады объяснил своё отсутствие на торжестве занятостью. По его словам, он был задействован в съёмках шоу «Маска».

Клава пела, танцевала, она такая принцесса у нас. И Кристина для меня очень близкий и родной человек. Я сам пойти на день рождения к Клаве не мог, так как был на очередных съёмках «Маски». Но отправил детей. Они хорошо провели время и на следующий день даже в школу не пошли, — пояснил Киркоров «Собеседнику».

Певец добавил, что он без ума от своих детей и не жалеет никаких денег на их образование и воспитание. Дочь и сын артиста посещают разные кружки, учатся в элитной столичной школе. Также Мартин и Алла-Виктория Киркоровы участвуют в модных показах.

Однако в тусовке шоу-бизнеса давно витают слухи о том, что Примадонна и её бывший муж в ссоре. Они давно не появляются вместе на светских мероприятиях. И каждый раз бывшие супруги выдумывают разные причины, объясняя, почему их не видно вместе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Филипп Киркоров удивил зрителей, появившись на публике с детьми, отцом и Ольгой Бузовой. Певец побывал на премьере мультфильма, где озвучила одного из персонажей поющая ведущая.