Киркоров объяснил, почему никого не взял на место уволенной домработницы

https://static.news.ru/photo/78a557da-694f-11eb-a5a5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что никого ещё не принял на место уволенной им ранее домработницы Людмилы Дородновой. По его словам, он очень избирателен и не всякого впускает в свой мир.

Ей дали солидную сумму денег при увольнении, которая обеспечит её жизнь на ближайшие десять лет. Такая сумма денег на дороге не валяется, — рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Киркоров.

По его словам, у экс-домработницы есть «замечательные племянницы, подруги», ей есть с кем общаться.

Я очень избирателен. Я практически никого не пускаю в свой мир. Ко мне попасть в команду и в мой круг людей сегодня невозможно. Я пользуюсь старыми людьми и связями, — добавил Киркоров.

Как писал NEWS.ru, ранее Людмила Дороднова рассказала о настоящей причине её ухода от поп-звезды. Она созналась, что стала стара для такой работы. Дороднова 30 лет проработала у Киркорова. После внезапного увольнения она стала ходить по телешоу и намекать на то, что ей многое известно о жизни певца. Но, говорят, это не понравилось бывшему работодателю и женщина сделала это признание. Нужно было расстаться. Просто мы устали, наверное, друг от друга, пояснила она.

При этом ранее «самая знаменитая домработница страны», которая в своё время обслуживала Аллу Пугачёву, а затем переехала в дом Киркорова, с сожалением рассказывала, что певец три года подумывал об этом увольнении. По её словам, нынешнее здоровье уже не то, что было прежде, вот артист и задумался о смене персонала. Плюс ко всему она не исключила, что именитому работодателю «кто-то что-то нашептал», чтобы занять её место. При этом о самом Киркорове «тётя Люся» высказывалась вполне корректно, отметив, что относится к нему как к ребёнку.