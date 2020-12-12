Звёздная домработница «Тётя Люся» рассказала о привычках Киркорова

https://static.news.ru/photo/3b762ca0-3dbb-11eb-96e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая помощница Филиппа Киркорова, «самая знаменитая домработница страны» Людмила Дороднова рассказала, что певец решил уволил часть персонала, включая её. Женщина поделилась воспоминаниями о проведённых в доме короля поп-музыки годах.

«Тётя Люся» вспомнила, что Киркоров ценил её именно за то, что она не «лебезила» перед ним, а говорила всё прямо в глаза. Говоря о вкусах звезды, женщина признала, что они ничем не отличаются от предпочтений «обычных» людей.

Он как раз очень нормальный человек. На завтрак он любит омлетик, но такой, как подают в гостиницах, высокий. У меня такой ни разу не получался, он говорит: «Это какой-то блин». Яичко всмятку любит, сыр с чесноком, капустку остренькую, морковь «по-корейски», колбаску... — перечислила домработница в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Дороднова призналась, что в последнее время у неё начало скакать давление и краснеть лицо, и, может быть, поэтому Киркоров отправил 80-летнюю помощницу домой, в её квартиру в районе Марьино.

Он сейчас меняет коллектив, людей. Уже три года назад он хотел меня отправить в пенсионеры. Сейчас ищет новую домработницу. У меня пенсионный возраст. Почти 80 лет. Хочу собой заняться. Может ему кто-то что-то нашептал на меня. Кому-то надо было в дом его зайти, — предположила Людмила.

Как писал NEWS.ru, Филипп Киркоров закатил скандал на фестивале «Песня года» и разругался с режиссёром мероприятия Александром Ревзиным. Знаменитости ссорятся не в первый раз, на этот раз поводом стал выговор в адрес Киркорова от режиссёра.