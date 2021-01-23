Домработница Киркорова раскрыла причину своего внезапного увольнения

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Бывшая помощница певца Филиппа Киркорова Людмила Дороднова рассказала о настоящей причине её ухода от поп-звезды. Она созналась, что стала стара для такой работы.

Отмечается, что Дороднова 30 лет проработала у Киркорова. После внезапного увольнения она стала ходить по телешоу и намекать на то, что ей многое известно о жизни певца. Но, говорят, это не понравилось бывшему работодателю и женщина сделала это признание.

Нужно было расстаться. Просто мы, значит, устали, наверное, друг от друга, — пояснила она в беседе с Пятым каналом.

15 января министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что Киркоров теперь не может пересекать литовскую границу до особого разрешения. Его внёс в список нежелательных персон в стране Департамент миграции балтийской республики. Решение будет действовать в течение пяти лет. Причиной стала позиция исполнителя в вопросе присоединения Крыма к России в 2014 году.

Ранее Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в предательстве. По словам звезды отечественной сцены, он и глава государства некогда были близкими друзьями, сообщал NEWS.ru.