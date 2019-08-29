https://static.news.ru/photo/6a99b3d2-ca1a-11e9-a4fe-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции своего номера в Сочи. Персонал ежегодного музыкального конкурса «Новая волна» несколько раз был вынужден слушать нецензурную брань народного артиста, пишет Life .

По данным издания, на записи слышны некорректные заявления 52-летнего исполнителя о том, что шоу не начнётся, пока он не проведёт репетицию перед камерами. Кроме того, Киркоров громко указал, что его не волнует, когда должен начаться концерт.

Мат, мат и ещё раз мат. Думаю, многие таким его не видели, — цитирует издание автора видеозаписи.

Отмечается, что поводом для бурной реакции Киркорова послужили сорванные сроки подготовки к концерту.

Ранее News.ru сообщал, что Филипп Киркоров рассказал о желании своих детей Аллы-Виктории и Мартина стать артистами. Однако он не хочет этого, потому что для него отечественный шоу-бизнес — клоака. По его мнению, у артистов тяжёлая работа, так как она связана с жизнью в дороге, вечными перелётами и бессонными ночами. Кроме того, Киркоров отметил, что у певцов всегда много завистников.