Киркоров без звания, Пугачева без замка, Асти на сцене: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Анна Асти

Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России, замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) мог купить известный шоумен, Анна Асти возвращается на сцену после «голой» вечеринки, а финалиста шоу «Голос» избили в Москве. Каковы последние новости шоу-бизнеса 3 апреля?

Киркорова лишат звания народного артиста?

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил президента России Владимира Путина лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении NEWS.ru.

Общественник раскритиковал Киркорова за «недостойное поведение» и «хамство», а также напомнил о скандальном инциденте с участием артиста и режиссера Марины Яблоковой. Она обвинила певца в том, что 4 декабря 2010 года в ходе репетиции церемонии «Золотой Граммофон — 2010» в Кремле он разозлился и ударил ее в лицо, начал таскать за волосы и бить ногами. В конечном счете стороны пошли на мировую.

Кроме того, Бородин указал на участие Киркорова в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и обвинил в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«На основании изложенного, прошу вас <...> лишить почетного звания «Народный артист Российской Федерации» российского артиста Филиппа Бедросовича Киркорова за поступки, не соответствующие высокому званию — народный артист Российской Федерации», — подчеркивается в соответствующем обращении.

Ранее Бородин уже призывал лишить Киркорова звания народного артиста России после скандала вокруг тусовки в «Мутаборе». С этой инициативой он обращался в Минюст РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто живет в замке Пугачевой и Галкина?

Шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал NEWS.ru, что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь и поселил там своих родственников, а также бывшую возлюбленную. Как уточнил экс-участник группы «Ленинград», сейчас в особняке проживают порядка 30 человек.

«Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится. Люди должны покинуть замок, так как я его купил. Они не спешат, поэтому я перевез туда своих родственников, человек 30. С друзьями ходим в баню, у меня вход свободный», — заявил Барецкий, добавив, что в доме до сих пор остаются вещи звездной четы.

В то же время сам Галкин опубликовал ролик на своей странице в социальной сети, в котором заявил, что раньше, проживая в Подмосковье, он выращивал помидоры, огурцы и другие овощи, которые по-прежнему растут на том участке. По словам комика, урожай не пропадает, поскольку его собирают новые жильцы. Поклонники юмориста увидели в заявлении Галкина намек на то, что продавать особняк они с Пугачевой не планируют.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

Анна Асти возвращается на сцену?

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) в своем Telegram-канале объявила о возвращении к концертной деятельности после скандала, связанного с «голой» вечеринкой Ивлеевой.

«Друзья, получаю от вас многочисленные вопросы по поводу тура и концертов. Решила ответить вам здесь: мы едем в тур, все концерты состоятся! Я очень жду встречи с вами, чтобы весело провести время, спеть любимые песни и зарядиться энергией друг от друга!» — написала певица.

Она подчеркнула, что ее команда всегда соблюдает все меры безопасности, а на площадках будет обеспечен порядок сотрудниками Росгвардии, ОМОНа и полиции. Ближайшие концерты Асти состоятся в Мурманске (8 апреля), Архангельске (11 апреля), Воронеже (14 апреля), Смоленске (19 апреля), Тольятти (23 апреля), Нижнем Новгороде (25 апреля), Волгограде (28 апреля) и Астрахани (30 апреля).

Какого финалиста шоу «Голос» избили в Москве

Также 3 апреля стало известно, что в Москве избили финалиста шестого сезона шоу «Голос» Ладислава Бубнара. Уточняется, что у 33-летнего артиста произошел конфликт с его знакомым.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Ладислав Бубнар

«Артист попал в больницу первого апреля с ушибом головы и растяжением связок шейного отдела. Врачам певец рассказал, что его побил знакомый. Ладиславу оказали помощь и отпустили домой. В подробностях разбирается полиция», — пишет источник.

Бубнар — полуфиналист чешско-словацкого проекта «Суперстар», лауреат конкурса «Пироговский рассвет» и участник «Новой волны». Тексты и музыку к песням пишет сам. Во время участия в «Голосе» в сентябре 2017 года на слепых прослушиваниях Ладислав спел на русском языке песню из репертуара Карела Готта. Тогда из членов жюри к нему повернулись Дима Билан и Пелагея. Бубнар выбрал команду певицы.

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