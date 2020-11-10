Кэти Перри поддержала голосовавших за Трампа и подверглась травле

https://static.news.ru/photo/18a613a2-2380-11eb-8fb1-fa163e074e61_660.jpg Кэти Перри Фото: facebook.com/katyperry

После того как американская певица Кэти Перри разместила пост в Twitter, где выразила солидарность с отдавшими голоса за действующего президента США Дональда Трампа, её буквально затравили в Сети.

Как объявили результаты выборов, я первым делом позвонила своим родным, которые не были согласны с итогами, и сказала, что я всё равно их люблю и что я рядом. Семья превыше всего. Позвоните своим родным сегодня, — написала она.

the first thing I did when the presidency was called is text and call my family members who do not agree and tell them I love them and am here for them. #FamilyFirst . Call your family today. Happy Sunday. — KATY PERRY (@katyperry) November 8, 2020

Подписчики тут же набросились на звезду. Оказалось, что большинство из них поддерживают демократа Джо Байдена. Девушка под ником RC заявила, что «богатые белые люди вроде тебя ничем не рискуют, кто бы ни стал президентом». Она заметила, что для таких, как Перри, это просто «расхождение во мнении, а для нас это вопрос жизни и смерти».

Несмотря на то что демократ Джо Байден уже сообщил 7 ноября о своей победе на выборах президента США, официально об этом не объявлено. О безоговорочном лидерстве конкурента Дональда Трампа начали писать в этот день и американские СМИ. Трамп при этом заявил, что выборы ещё не завершены, и пообещал отстоять свою победу в суде и оспорить итоги. По словам действующего хозяина Белого дома, в его распоряжении имеются письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов. Москва, в свою очередь, считает преждевременным направлять поздравления победителю выборов в США, так как необходимо дождаться окончательного подведения итогов.

Как писал NEWS.ru, ранее CNN сообщила, что Трамп планирует участвовать в выборах в 2024 году.