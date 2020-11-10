CNN: Трамп планирует участвовать в выборах в 2024 году

https://static.news.ru/photo/27464d9e-2373-11eb-b4bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toby Scott/Global Look Press

Дональд Трамп рассматривает возможность участия в выборах президента США в 2024 году. Для этого он хочет узурпировать Национальный комитет Республиканской партии (НКРП).

Согласно планам, старший сын действующего президента США Дональд Трамп — младший и его подруга Кимберли Гилфойл, работающая в избирательном штабе кандидата от Республиканской партии, хотят войти в руководство НКРП. Они высказывают недовольство работой председателя руководящего органа партии Ронны Макдэниел, сообщает источник телекомпании CNN.

Дональд-младший и Кимберли взяли на заметку НКРП, чтобы захватить его самим или дать это сделать своим приближённым, — цитируют журналисты свой источник.

Приближёнными лицами действующего президента названы возглавляющий аппарат сотрудников Белого дома Райнс Прибас, а также председатель партийной ячейки Республиканской партии в штате Огайо Джейн Тимкен.

Телекомпания NBC утверждает, что Трамп хочет создать комитет действий, чтобы иметь возможность вновь баллотироваться на пост президента. Эти организации используются в США для сбора добровольных пожертвований, в них работают политтехнологи, которые устраивают различные мероприятия, подогревающие интерес к политику на протяжении предстоящих четырёх лет.

В истории США уже был прецедент, когда проигравший выборы президента через четыре года сумел вновь избраться. Так, в 1888 году демократ Гровер Кливленд проиграл республиканцу Бенджамину Гаррисону. Спустя четыре года, в 1892 году, он выиграл у него выборы.

В настоящее время победитель прошедших 3 ноября выборов официально не объявлен, поскольку продолжается подсчёт голосов. По предварительным данным, лидирует демократ Джо Байден. Трамп неоднократно заявлял о фальсификациях в ряде штатов. Штаб политика даже открыл горячую линию для приёма информации о случаях мошенничества. Действующий глава государства убеждён, что победит, если будут учтены только «честные голоса».

В комиссии по выборам заявили об отсутствии фальсификаций. Член организации Эллен Уайнтрауб сообщила, что поступали жалобы, касающиеся организации выборов, но их было мало и они не были подкреплены доказательствами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Трамп пообещал обнародовать некие результаты, вероятно, связанные с прошедшими выборами, которые он проиграл, и анонсировал большой прогресс. Об этом хозяин Белого дома написал в Twitter.