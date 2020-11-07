В комиссии по выборам США заявили об отсутствии фальсификаций

https://static.news.ru/photo/f21abc04-210b-11eb-a425-fa163e074e61_660.jpg Фото: teutopress GmbH via imago-images.de/Global Look Press

Свидетельств фальсификаций в ходе голосования в Федеральную комиссию США по выборам не поступало. Об этом заявила член организации Эллен Уайнтрауб.

Нет никаких свидетельств фальсификаций на выборах. Нет свидетельств подачи недействительных бюллетеней, — цитирует её CNN.

Уайнтрауб добавила, что поступали жалобы, касающиеся организации выборов, но их было мало и не все они были подкреплены доказательствами.

Выборы в США проходили 3 ноября. На данный момент продолжается подведение итогов. По предварительным данным, лидирует кандидат в президенты от демократов Джо Байден.

Как писал NEWS.ru, действующий глава государства Дональд Трамп, который также претендует на пост президента, неоднократно заявлял о фальсификациях голосов в ряде штатов. Его штаб открыл горячую линю для приёма сообщений о случаях мошенничества с голосами. По словам Трампа, он выиграет выборы, если будут учтены только «честные голоса».