Кэти Перри подала милостыню попрошайке

Артистка, которая ожидает рождения первенца, ехала в машине, когда к ней обратился нуждающийся мужчина с плакатом «Поможет любая сумма». Перри дала ему денег, после чего подняла большой палец вверх, пишет Daily Mail.

Katy Perry was seen giving cash to a panhandler on the side of the road in Los Angeles on Friday.Katy wore a tan turban over her blonde locks, sunglasses, and a comfortable pair of woven sandals, Though her dress fell loose, Katy's baby bump was still visible. pic.twitter.com/dBKamwORGS