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Певица Кэти Перри подтвердила информацию о своей беременности, которая ранее мелькала в прессе. Первенец 35-летней американки от актёра Орландо Блума должен появиться на свет летом.

Артистка представила клип на песню Never Worn White, в котором показала округлившийся живот. После премьеры видео на YouTube она вышла в прямой эфир в Instagram и рассказала, что новость об ожидании малыша стала тем секретом, который ей пришлось сохранять в тайне очень долго.

У 43-летнего Блума уже есть сын от бывшей жены, модели Миранды Керр — девятилетний Флинн. С Перри британский актёр встречается несколько лет. Предложение возлюбленной он сделал в День святого Валентина в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Кэти Перри потеряла сознание на съёмках телешоу American Idol после утечки газа.