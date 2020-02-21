Утечка газа сорвала съёмки нового эпизода телешоу American Idol. Из-за случившегося пришлось эвакуировать людей из студии. В этот момент одна из судей шоу, певица Кэти Перри потеряла сознание и упала на землю.
Эвакуация попала на видео. На записи слышно, как Перри спрашивает коллег, чувствуют ли они запах, и отмечает, что он довольно сильный, а после жалуется на головные боли.
Перед тем, как упасть на асфальт, звезда кричит, что, что плохо себя чувствует. Издание Independent
Ранее NEWS.ru писал, что Кэти Перри стала послом основанного принцем Чарльзом Британского Азиатского Траста, цель которого — борьба с торговлей детьми. Певица пообещала наследнику британской короны спеть для его растений.
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