https://static.news.ru/photo/c006a818-54ab-11ea-9274-fa163e074e61_660.jpg Фото: William Volcov/Global Look Press

Утечка газа сорвала съёмки нового эпизода телешоу American Idol. Из-за случившегося пришлось эвакуировать людей из студии. В этот момент одна из судей шоу, певица Кэти Перри потеряла сознание и упала на землю.

Эвакуация попала на видео. На записи слышно, как Перри спрашивает коллег, чувствуют ли они запах, и отмечает, что он довольно сильный, а после жалуется на головные боли.

Перед тем, как упасть на асфальт, звезда кричит, что, что плохо себя чувствует. Издание Independent обратилось к представителям певицы за комментарием по поводу произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что Кэти Перри стала послом основанного принцем Чарльзом Британского Азиатского Траста, цель которого — борьба с торговлей детьми. Певица пообещала наследнику британской короны спеть для его растений.