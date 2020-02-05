https://static.news.ru/photo/d090a16c-481b-11ea-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Кэти Перри и принц Чарльз Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Кэти Перии дала обещание принцу Чарльзу спеть для его домашних растений.

Перри стала послом основанного принцем Британского Азиатского Траста (BAT), цель которого бороться с торговлей детьми. Видео с выступлением певицы на встрече, проводимой организацией, опубликовано на канале The Royal Family Channel.

Иногда он разговаривает со своими растениями, и он спросил меня, смогу ли я спеть для его растений. Конечно, спою! В будущем, — сказала артистка.

Позже Чарльз поблагодарил певицу за вступительное слово и за согласие представлять траст.

Как писал NEWS.ru, Кэти Перри обратилась в калужскую прокуратуру с заявлением об угрозах со стороны жителя Омска Михаила Матвиенко. Осенью 2017 года мужчина, находясь в городе Козельске в Калужской области, угрожал артистке убийством.