Американская певица Кэти Перии дала обещание принцу Чарльзу спеть для его домашних растений.
Перри стала послом основанного принцем Британского Азиатского Траста (BAT), цель которого бороться с торговлей детьми. Видео с выступлением певицы на встрече, проводимой организацией,
Иногда он разговаривает со своими растениями, и он спросил меня, смогу ли я спеть для его растений. Конечно, спою! В будущем, — сказала артистка.
Позже Чарльз поблагодарил певицу за вступительное слово и за согласие представлять траст.
Как писал NEWS.ru, Кэти Перри обратилась в калужскую прокуратуру с заявлением об угрозах со стороны жителя Омска Михаила Матвиенко. Осенью 2017 года мужчина, находясь в городе Козельске в Калужской области, угрожал артистке убийством.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен