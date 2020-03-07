https://static.news.ru/photo/4bcc67b2-6045-11ea-a02d-fa163e074e61_660.jpg Кэти Перри и Орландо Блум Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум отложили свадьбу в Японии из-за эпидемии коронавируса. Пара хотела устроить торжество в начале лета.

О переносе праздника сообщает издание People. Они обручились в прошлом году. 14 февраля 42-летний артист преподнёс певице кольцо из драгоценных камней, которое сделано в виде цветка. Согласно оценке президента компании WP Diamonds, оно стоит около $5 млн.

Недавно стало известно, что Перри и Блум ждут первенца. Он должен появиться на свет летом, писал NEWS.ru.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.