Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум отложили свадьбу в Японии из-за эпидемии коронавируса. Пара хотела устроить торжество в начале лета.
О переносе праздника сообщает издание People. Они обручились в прошлом году. 14 февраля 42-летний артист преподнёс певице кольцо из драгоценных камней, которое сделано в виде цветка. Согласно оценке президента компании WP Diamonds, оно стоит около $5 млн.
Недавно стало известно, что Перри и Блум ждут первенца. Он должен появиться на свет летом, писал NEWS.ru.
Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.
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