Катя Гордон прокомментировала развод Самойловой и Джигана

https://static.news.ru/photo/8e895c3a-7734-11ea-bc6b-fa163e074e61_660.jpg Катя Гордон Фото: instagram.com/katyagordon

Юрист Екатерина Гордон отреагировала на грядущий развод рэпера Джигана с моделью Оксаной Самойловой.

По словам Гордон, она готова отстоять права светской львицы. Однако та соблюдает нейтралитет и старается не давать комментарии по поводу бракоразводного процесса с музыкантом.

Если у Джигана временное помешательство — это одно, но если это традиция, то долг Оксаны избавить детей от этого треша, — считает Гордон.

Она добавила, что исполнителя можно будет лишить родительских прав, если окажется, что он действительно страдает от наркотической зависимости, пишет Starhit.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер Яна Рудковская заявила, что не верит в развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. По словам светской львицы, женщины не рожают четверых детей от плохих мужчин. Это всё грамотный пиар-ход.