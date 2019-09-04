Тина Канделаки Тина Канделаки Фото: Руслан Исхаков/News.ru

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки призналась, что боится летать на самолётах. По совету подруги она пройдёт курсы от аэрофобии.

Таких людей, как я, называют контрол-фриками, и поэтому самое большое волнение у меня вызывают ситуации, в которых развитие событий определяет кто-то другой. Аэрофобия поддается терапии, и моя подруга давно агитирует меня пройти курсы борьбы со страхом полёта, — написала он в Instagram.

Телеведущая пообещала записаться на такой интенсив и поделиться впечатлениями с подписчиками. На подобных курсах учат понимать суть происходящих в воздухе событий и трезво оценивать нестандартные ситуации.

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Поговорим о фобиях? Таких людей, как я, называют контрол-фриками, и поэтому самое большое волнение у меня вызывают ситуации, в которых развитие событий определяет кто-то другой. Прежде всего, это происходит во время перелетов. Разумеется, переживания носят иррациональный характер. Нам сложно безоговорочно положиться на человека за штурвалом самолета, хотя его профессионализм нам понятен заранее. В воздухе мы острее чувствуем силу природных стихий, которые могут пугать или вдохновлять, но никогда не оставляют равнодушным. Человечество, в целом, покорило природу, и сегодня мы совершаем немыслимые поступки, пересекая морские и воздушные океаны, но каждый полет все равно захватывает дух. Аэрофобия поддается терапии, и моя подруга давно агитирует меня пройти курсы борьбы со страхом полета, во время которых тебя учат понимать суть происходящих в воздухе событий и трезво оценивать такие стрессовые ситуации, как болтанку или полет рядом с грозовым фронтом. Поскольку такие курсы — это интересный опыт, постараюсь сходить и поделюсь своими впечатлениями. Если вы сумели справиться со своими фобиями, делитесь историями в комментариях. С удовольствием почитаю.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Ранее, как писал News.ru, Канделаки осудила россиянок, которые терпят побои от мужей. Она призвала правоохранительные органы откликаться на заявления женщин, которые жалуются на домашнее насилие.

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