https://static.news.ru/photo/e312b23c-cf10-11e9-be7c-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Руслан Исхаков/News.ru

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки призналась, что боится летать на самолётах. По совету подруги она пройдёт курсы от аэрофобии.

Таких людей, как я, называют контрол-фриками, и поэтому самое большое волнение у меня вызывают ситуации, в которых развитие событий определяет кто-то другой. Аэрофобия поддается терапии, и моя подруга давно агитирует меня пройти курсы борьбы со страхом полёта, — написала он в Instagram.

Телеведущая пообещала записаться на такой интенсив и поделиться впечатлениями с подписчиками. На подобных курсах учат понимать суть происходящих в воздухе событий и трезво оценивать нестандартные ситуации.

Ранее, как писал News.ru, Канделаки осудила россиянок, которые терпят побои от мужей. Она призвала правоохранительные органы откликаться на заявления женщин, которые жалуются на домашнее насилие.