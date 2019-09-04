Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки призналась, что боится летать на самолётах. По совету подруги она пройдёт курсы от аэрофобии.
Таких людей, как я, называют контрол-фриками, и поэтому самое большое волнение у меня вызывают ситуации, в которых развитие событий определяет кто-то другой. Аэрофобия поддается терапии, и моя подруга давно агитирует меня пройти курсы борьбы со страхом полёта, — написала он в Instagram.
Телеведущая пообещала записаться на такой интенсив и поделиться впечатлениями с подписчиками. На подобных курсах учат понимать суть происходящих в воздухе событий и трезво оценивать нестандартные ситуации.