Канделаки: после двух беременностей у меня страшно выпадали волосы

https://static.news.ru/photo/5744c9c2-9858-11ea-9997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярная телеведущая Тина Канделаки решила поделиться со своими поклонниками секретами красоты.

Журналистка опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, как ухаживает за свей шевелюрой. По словам звезды, у неё кудрявые и сухие волосы. Первая седина появилась уже в 20 лет.

В юности мне приходилось сушить волосы над плитой, потому что не было электричества — запах жжёных волос я никогда не забуду. После двух беременностей выпадение было таким страшным, что я испугалась, что скоро меня ждёт парик, — написала журналистка.

Канделаки обратилась к трихологу, который шаг за шагом восстанавливал её волосы. Она отметила, что только специалист может подобрать витамины, масла и специальные средства.

Как ранее писал NEWS.ru, Канделаки и Ксения Собчак вновь обменялись колкостями. Канделаки на этот раз пришлось оправдываться после того, как бывшая ведущая «Дома-2» поймала её на увеличении груди в «Фотошопе».