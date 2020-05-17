Канделаки: после двух беременностей у меня страшно выпадали волосы

Популярная телеведущая Тина Канделаки решила поделиться со своими поклонниками секретами красоты.
Журналистка опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, как ухаживает за свей шевелюрой. По словам звезды, у неё кудрявые и сухие волосы. Первая седина появилась уже в 20 лет.
В юности мне приходилось сушить волосы над плитой, потому что не было электричества — запах жжёных волос я никогда не забуду. После двух беременностей выпадение было таким страшным, что я испугалась, что скоро меня ждёт парик, — написала журналистка.
Канделаки обратилась к трихологу, который шаг за шагом восстанавливал её волосы. Она отметила, что только специалист может подобрать витамины, масла и специальные средства.
Как ранее писал NEWS.ru, Канделаки и Ксения Собчак вновь обменялись колкостями. Канделаки на этот раз пришлось оправдываться после того, как бывшая ведущая «Дома-2» поймала её на увеличении груди в «Фотошопе».
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