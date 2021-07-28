Канделаки назвала имя мужчины, из-за которого навсегда поссорилась с Собчак

Гендиректор «Матч ТВ», телеведущая Тина Канделаки впервые раскрыла причину ссоры с журналисткой Ксенией Собчак. Оказалось, две бывшие подруги поругались из-за мужчины. Его имя Канделаки назвала в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

Мы дружили, я к Ксении ней очень тепло относилась, — призналась Тина.

Канделаки подтвердила, что даже дни рождения, разница в которых у Канделаки и Собчак составляет всего несколько дней, они предпочитали отмечать вместе. Пока не произошел неприятный эпизод, навсегда поссоривший Тину и Ксению.

Она тогда встречалась с Сергеем Капковым (экс-глава департамента культуры Москвы. — NEWS.ru). Был какой-то праздник, мы сидели в кафе — я, Сергей и мой муж Василий, говорили о футболе. Сергей параллельно переписывался с кем-то в телефоне. Видимо, с Ксенией. После чего я получила от неё огромное сообщение, — рассказала Канделаки.

По словам телеведущей, Собчак обвинила её в попытке «отбить» Капкова.

Ксения написала, что я некрасиво себя виду: зная, что они встречаются, что-то мучу с Сергеем, — пояснила Тина.

Канделаки призналась, что в тот момент разочаровалась в бывшей подруге. И добавила: она не из тех людей, кто будет искать примирения поле ссоры на почве несправедливых обвинений.

Когда я прочитала то сообщение, что я якобы имею какие-то виды на Сергея, у меня никаких вопросов, аргументов не осталось. Желание общаться с Ксенией пропало. С того момента ничего не изменилось, потому что я поняла самое главное: мне человек не доверяет. Для меня это было оскорбительно, — заключила Канделаки.

Ранее сообщалось, что Тина Канделаки похвасталась своим роскошным авто, с гордостью отметив, что заработала на него собственным трудом.