«Как же она надоела»: зрители ждут ухода из «Маски» Розовой Пантеры

https://static.news.ru/photo/9e7e1532-8524-11eb-9295-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из шоу "Маска"

Артистка под маской Розовой Пантеры вызвала больше всего раздражения у зрителей шоу «Маска». Участницу обвинили в бездарности, в исполнении песен «одним и тем же голосом».

Зрители надеются, что Розовая Пантера уйдёт в следующем выпуске, хотя ждали, что персонаж покинет шоу вместо Банана-Стоянова. Но маска не попала даже в финал на убывание.

«Неудачно поставленный номер», «Ужас конечно, полный ноль. Пора выгонять это бревно, кто бы там ни был», «Как же она надоела», «Всё однотипно. Песни разные, но стандартные по подаче. Очень надоело! Я очень удивлена, что её там до сих пор держат. Ничего нового она не покажет. И раздражает уже», пишут в комментариях пользователи.

Публика также теряется в догадках, кто может скрываться под маской. Зрители называют Ольгу Бузову, Сашу Спилберг, Яну Рудковскую и даже Татьяну Навку. «Может, Навка? У неё была программа под „Розовую Пантеру“, они в первый раз ЧМ выиграли. Всегда она говорила, что это её любимая программа произвольная», — предполагают зрители.

«Думаю, это Рудковская. Версия изначально не моя, но мне понравилась. Раздражать большую часть зрителей в милом плюшевом костюме — это, знаете, не каждый умудрится. А Яна могёт», «Какая-то ютуберша. После сегодняшнего чудесного спасения всё больше верю, что это Саша Спилберг, после всех историй, как её мама пытается проталкивать везде самыми нелепыми способами», делятся догадками поклонники шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров оценил реакцию судей на выступление Ламы. Артист в очередной раз поразил жюри и зрителей ярким выступлением и снова запутал всех насчёт своей личности.