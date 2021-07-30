Известный юморист назвал главную причину страданий после ухода с ТНТ

Известный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко посетовал, что первое время после ухода с ТНТ главной причиной страданий стала невозможность посетить специальную клинику для сотрудников телеканала. Переживаниями артист поделился в беседе с коллегой по цеху Русланом Белым. Запись интервью доступна на YouTube-канале Комиссаренко.

Белый подчеркнул , что серьёзно задумался по поводу своего здоровья и начал постоянно ходить к врачам и сдавать разные анализы. На это Комиссаренко ответил, что скучает по медицинской страховке, предоставляемой работникам ТНТ.

Это та вещь, из-за которой я больше всего страдал, когда ушёл с ТНТ, — пропала первоклассная медицинская страховка... Туда приходишь, как в кафе: тебе кофе, чай [наливают], — назвал Комиссаренко главную причину своих переживаний.

Накануне звезда команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев объяснил, почему отказался выступать в юмористическом шоу Comedy Club на телеканале ТНТ. По его словам, ему стало неинтересно это, когда он понял, что «можно сделать и круче». Своей историей он поделился в эфире подкаста комика Славы Комиссаренко «Время от времени», опубликованного на YouTube.

Ранее сообщалось, что российский комик и экс-участник «Сборной Камызякского края» Денис Дорохов раскрыл, как к нему и другим юмористам относится руководитель КВН Александр Масляков.