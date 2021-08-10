«Изувеченная» Асмус взбудоражила фанатов новым фото со съёмок

Звезда сериала «Интерны», российская актриса Кристина Асмус, взбудоражила фанатов фотографией со съёмок нового проекта, на которой она предстаёт в образе изувеченной пациентки с перебинтованной головой. Снимком артистка поделилась в Instagram.

Между этими фото ровно час! Настя приехала ко мне на съёмочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали лёгкую романтичную сцену. А сразу после него сцену в больнице, — раскрыла подробности съёмок Асмус.

Несмотря на то что Кристина сразу же дала подписчикам понять, что бинты и измождённый вид актрисы лишь грим для одной из сцен фильма, многие подписчики начали строить предположения о том, что тяжёлые травмы артистке нанёс её бывший муж, юморист Гарик Харламов.

Сейчас Асмус уже третью неделю находится на Шри-Ланке вместе с дочкой Настей. Она работает над проектом «Булки», который не успели полностью отснять до начала карантина. По рассказам самой актрисы, власти острова очень строго следят за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом: их заставляют сдавать ПЦР-тесты практически каждый день.

Ранее Асмус рассказала о проблемах с полицией Шри-Ланки, образовавшихся во время съёмок нового проекта.