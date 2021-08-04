Асмус рассказала о проблемах с полицией во время съёмок на Шри-Ланке

Российская актриса Кристина Асмус на своей официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, как ей пришлось срочно покинуть съёмочную площадку на Шри-Ланке. Артистка отметила, что во время репетиции одной из сцен продюсер картины сообщил, что всем немедленно нужно уехать в отель. Девушке пришлось сесть в машину прямо в гриме, в костюме и с микрофоном.

До отеля мы так и не доехали, но в закрытых машинах просидели 1,5 часа. Пока местная полиция шмонала наши вещи и перерыла все костюмерные и гримёрные. Потом ещё раз вызвали наряд, когда мы должны были снимать в байк-центре, но нам сказали срочно покинуть это место, — подчеркнула Асмус.

Артистка добавила, что съёмочной группе пришлось «соорудить байк-центр» для производства фильма «Булки» «напротив гримёрки», а потом рядом со стилистами «быстро смастерить ланкийскую больницу», хотя работать команда проекта должна была в отдельном неработающем корпусе со всеми разрешениями от местных властей.

Звезда отметила, что артисты сдают ПЦР-тесты на COVID-19 почти каждый день и практически спят в защитных масках. Асмус добавила, что в азиатской стране сейчас «несезон» и погода может резко меняться, из-за чего приходится переснимать целые сцены.

Ранее Асмус на своей официальной странице в социальной сети Instagram показала фото с мужчиной в кепке и тёмных очках. Высокий молодой человек чем-то напоминает экс-супруга звезды — юмориста Гарика Харламова. Но артистка сразу опровергла сомнения в комментариях под постом: «Это я не с Гариком». Она объяснила, что снимку полтора года, а рядом с ней её коллега — актёр Борис Дергачёв.