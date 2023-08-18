«Избила во сне»: Муж Бритни Спирс высказался о причинах развода Муж Бритни Спирс Сэм Асгари заявил, что певица напала на него, пока он спал

Фото: Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бритни Спирс и Сэм Асгари

29-летний супруг американской певицы Бритни Спирс Сэм Асгари появился на публике с синяком под глазом, заявив, что 41-летняя исполнительница избила его, когда он спал, пишет PageSix. Асгари также рассказал, что у Спирс был роман с домработником, которого она просила заснять ее обнаженной, сообщает издание. После этого муж певицы написал в своем блоге Instagram (деятельность в России запрещена) о том, что после шести лет любви они мирно расстаются, и пожелал Спирс всего самого хорошего в жизни.

Уроженец Ирана Сэм Асгари утверждает, что Спирс обманула и избила его во сне, он требует больше денег во время развода и при этом уверяет, что ничего не происходит, — пишет издание.

Источник также приводит рассказы одного из приближенных к Бритни людей, который уверяет, что измен с ее стороны не было. При этом отмечается, что развод Спирс и Асгари обещает быть не менее резонансным, чем развод Джонни Деппа и Эмбер Херд. По данным PageSix, Асгари может предоставить суду компрометирующие подробности жизни с артисткой, которые пока не разглашает.

Мы расстаемся, сохраняя любовь и уважение, которые испытываем друг к другу. Такое случается. Просить о конфиденциальности кажется странным, поэтому я просто попрошу всех, включая СМИ, быть добрыми и рассудительными, — приводит издание слова Асгари.

Ранее сексолог Александра Миллер сообщила, что на фоне развода у Бритни Спирс могут развиться зависимости от алкоголя и запрещенных веществ. По мнению эксперта, звезда также может столкнуться с суицидальными мыслями. Сексолог предположила, что одна из пагубных привычек у Спирс уже есть. По словам Миллер, невостребованность звезды наложилась на отсутствие нормальной личной жизни, что привело к печальному результату.

До этого стало известно, что Спирс разводится с мужем после года брака из-за драк и измен. По сведениям источника, певица часто дралась с мужем после того, как он не ночевал дома, супруги подозревали друг друга в изменах. Сообщается, что Сэм уже съехал из особняка Бритни и готовит документы для суда.