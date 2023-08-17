Сексолог назвала смертельно опасные последствия развода для Бритни Спирс Сексолог Миллер: на фоне развода у Бритни Спирс могут развиться зависимости

Фото: Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

У американской певицы Бритни Спирс на фоне развода с 29-летним мужем Сэмом Асгари могут развиться нарко- или алкозависимость, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Эксперт отметила, что звезда также может столкнуться с суицидальными мыслями.

Не исключу, что на фоне развода, а также разрушенной карьеры, невостребованности у Бритни Спирс могут возникнуть суицидальные мысли, а также развиться нарко- или алкозависимость, — сказала Миллер.

Сексолог предположила, что одна из пагубных привычек у Спирс уже есть. По словам Миллер, невостребованность звезды наложилась на отсутствие нормальной личной жизни, что привело к печальному результату.

Женщина за 40, без нормальной личной жизни, невостребованная... Плюс развод. Одно на другое накладывается. Печально на это смотреть, — подытожила эксперт.

Ранее Миллер рассказала, что Спирс не возобновила карьеру, так как стала заложницей образа, которому в свое время «поклонялись» миллионы девочек-подростков. По словам сексолога, аудитория певицы позже нашла других кумиров, что сильно ударило по психике исполнительницы.

Спирс разводится с 29-летним мужем после года брака из-за драк и измен. Певица часто ссорилась с мужем после того, как он не ночевал дома, супруги подозревали друг друга в неверности. Сэм уже съехал из особняка Бритни и готовит документы для суда.

Также сообщалось, что муж Спирс потребовал пересмотреть брачный договор и угрожает «раскрыть глубокие, темные секреты» певицы. Он рассчитывает получить больше денег после развода, чем это оговорено контрактом.