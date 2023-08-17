Сексолог объяснила, почему Спирс не смогла возобновить карьеру Сексолог Миллер: Спирс не вернулась на сцену, так как стала заложницей образа

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс не возобновила карьеру, так как стала заложницей образа, которому в свое время «поклонялись» миллионы девочек-подростков, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Эксперт отметила, что аудитория исполнительницы позже нашла других кумиров, что сильно ударило по психике исполнительницы.

Карьера Бритни Спирс закончена, она так и не смогла ее возобновить, так как стала заложницей образа. А когда-то почти у каждой девочки были тетрадь или дневник с ее изображением, ей поклонялись. Она была кумиром миллионов, но потом на нее перестали обращать внимание, нашли новых кумиров. И это сильно ударило по ее психике, — предположила собеседница.

Ранее стало известно, что Спирс разводится с 29-летним мужем после года брака из-за драк и измен. Певица часто ссорилась с мужем после того, как он не ночевал дома, супруги подозревали друг друга в изменах. Сэм уже съехал из особняка Бритни и готовит документы для суда.

Также сообщалось, что муж Спирс потребовал пересмотреть брачный договор и угрожает «раскрыть глубокие, темные секреты» певицы. Он рассчитывает получить больше денег после развода, чем это оговорено контрактом. В брачном договоре активы Бритни рассматриваются как отдельная собственность, а не как имущество супругов. Однако, как утверждается, Сэму еще предстоит определить полный характер и объем раздельного имущества, активов и обязательств каждой стороны.