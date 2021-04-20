«Из полиции сразу в кадр»: Веру Брежневу задержали в испанском аэропорту

https://static.news.ru/photo/24d6d45c-a1d1-11eb-a203-96000091f725_660.jpg Вера Брежнева Фото: ververa/instagram.com

Певицу Веру Брежневу задержали в аэропорту Испании. Она провела в участке три часа.

Инцидент произошёл во время съёмок нового выпуска шоу «Орёл и решка», прошедших в Барселоне. Вместе с ней участие в программе приняла Верка Сердючка.

Началось путешествие с трёх часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр! — поделилась артистка в своём Instagram, не уточнив причину задержания.

При этом Брежнева отметила, что это путешествие стало одним из самых запоминающихся, даже несмотря на недосып, голод и сильную усталость. Она добавила, что получила от проекта самые прекрасные эмоции.

Ранее Брежнева сообщила о желании родить ребёнка от своего супруга композитора и поэта-песенника Константина Меладзе. По словам 39-летней артистки, для этого она стала ещё более тщательно следить за здоровьем и заниматься спортом.