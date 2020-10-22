Ивлеева рассказала о жизни порознь с Элджеем

https://static.news.ru/photo/73eab360-14eb-11eb-bf64-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала об особенностях жизни со своим супругом рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк), с которым в браке уже год. По её словам, они успевают соскучиться друг по другу, поскольку звезда «Орла и решки» часто улетает на съёмки своего тревел-шоу.

При этом 29-летняя телеведущая заявила, что не ревнует мужа, хотя основную часть семейной жизни они проводят порознь.

Наши отношения начались в тот момент, когда я была на «Решке». Мы привыкли к разлуке. Для нас это нормально. Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся. Но нет такого, что парень идёт куда-то и девок клеит. У нас доверие, — цитирует Ивлееву KP.RU.

Телеведущая добавила, что всё легко даётся, когда любишь человека и доверяешь ему.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ивлеева и Элджей отдохнули на Мальдивах. Они снимали виллу Lux North Male Atoll, за которую платили 760 тыс. рублей в сутки. Вилла входит в комплекс особняков Индийского океана, на её территории есть бассейн, бар, причал для катера. Площадь особняка составляет около 1 тыс. квадратных метров. Отмечается, что на вилле стеклянные полы, через которые можно видеть плавающих под ногами морских черепах.