Ивлеева раскрыла траты на съёмки одного выпуска собственного шоу

https://static.news.ru/photo/105d4ee0-4392-11eb-a86f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/НАСТЯ ИВЛЕЕВА/youtube.com

29-летняя телеведущая Настя Ивлеева рассказала, что готовит для фанатов новый проект. Она погружена в работу и переживает, что не может снять видео, которые длительное время ждут своего часа.

В этом году я нацелена на классный влог. У меня огромная платформа на 18 миллионов человек. Почему не могу людям продать что-то стоящее? Если ничего не смогу продать, то не смогу ничего реализовывать, потому что каждый мой доход идёт в контент. Agent Show я сняла на свои деньги, а один выпуск стоил полтора миллиона, — рассказала звезда.

Она призвала поклонников не осуждать её за рекламные посты, которые являются основным источником дохода. Ивлеева рассказала, что в ближайшее время в её блоге будет очень много рекламы.

У меня будет возможность порадовать и родителей, и себя на Новый год, — добавила телеведущая.

Ранее Ивлеева поделилась с фанатами своей историей успеха. Она рассказала, что в молодости совмещала учёбу на факультете рекламы и связей с общественностью с работой в ночном клубе Санкт-Петербурга. Будущая звезда едва успевала заниматься учёбой, не высыпалась и с трудом понимала грядущие перспективы, но в какой-то момент поняла, что «пора валить», после чего закрыла сессию и уехала в Москву, где в итоге достигла успеха.

Как писал NEWS.ru, Ивлеева показала, как выглядела в максимальном весе. Она призналась, что при росте 173 сантиметра весила 70 кг и ей было очень некомфортно в своём теле. Телеведущая отметила, что такой вес возник из-за малоподвижного образа жизни.