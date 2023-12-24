Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева извинилась за организованную ею «голую» вечеринку, прошедшую 20 декабря в клубе Mutabor. Что она пообещала россиянам?
«Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести, не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», — прокомментировала телеведущая.
Ивлеева объяснила, что мероприятие было посвящено презентации фотосессий, которую не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России. В 2022 году блогер стала главным редактором этого журнала и на первой обложке она сняла 100 женщин, «не боящихся показать красоту своих тел».
«Почти два года я занималась тем, чтобы сохранить созданный контент и опубликовать его в России. Несмотря на запреты издательства, мы смогли забрать свое творчество себе. Это была моя цель, и я ее достигла», — сообщила она.
Также телеведущая рассказала, что мероприятие было разделено на два дня. В первый день прошла закрытая презентация проекта для звезд шоу-бизнеса и друзей по спискам. На второй день продавались билеты — на вечеринку пришли 1,5 тысячи человек, все строго старше 18 лет.
Ивлеева пообещала направить вырученные деньги на благотворительность, потому что, по ее мнению, «это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе».
Кто из знаменитостей был на «голой» вечеринке
«Голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (VACIO), блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Карина Нигай, Вика Салават, журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим и телеведущая Алена Водонаева.
Как общественность отреагировала на «голую» вечеринку
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что вечеринка Анастасии Ивлеевой напомнила ему «стадо обезьян, ограбивших магазины ювелирных изделий и нижнего белья».
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала вечеринку циничной. По ее мнению, подобные мероприятия — «выстрел в ногу» политике, которую проводит государство.
«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на спецоперации и многие дети теряют отцов, это цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне», — прокомментировала Мизулина.
Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников вечеринки. Соответствующее письмо парламентарий направил руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ.
Певица Анастасия Сланевская (Слава) назвала «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой «срамотой».
«Ой, ребята, что делается! Срамота-то какая! У Ивлеевой видали, что происходит? Голые все, попы голые. Как же допустили такое?» — высказалась артистка.
Актриса Мария Шукшина поставила под сомнение моральные качества героев мероприятия, у которых есть дети, особенно Филиппа Киркорова.
Режиссер Сарик Андреасян отменил запланированное интервью с Ксенией Собчак из-за ее участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. Он заявил, что не желает даже находиться рядом с ней.
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