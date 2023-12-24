Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку. Что она пообещала россиянам? Ивлеева извинилась после «голой» вечеринки в клубе Mutabor

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева извинилась за организованную ею «голую» вечеринку, прошедшую 20 декабря в клубе Mutabor. Что она пообещала россиянам?

«Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести, не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», — прокомментировала телеведущая.

Ивлеева объяснила, что мероприятие было посвящено презентации фотосессий, которую не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России. В 2022 году блогер стала главным редактором этого журнала и на первой обложке она сняла 100 женщин, «не боящихся показать красоту своих тел».

«Почти два года я занималась тем, чтобы сохранить созданный контент и опубликовать его в России. Несмотря на запреты издательства, мы смогли забрать свое творчество себе. Это была моя цель, и я ее достигла», — сообщила она.

Также телеведущая рассказала, что мероприятие было разделено на два дня. В первый день прошла закрытая презентация проекта для звезд шоу-бизнеса и друзей по спискам. На второй день продавались билеты — на вечеринку пришли 1,5 тысячи человек, все строго старше 18 лет.

Ивлеева пообещала направить вырученные деньги на благотворительность, потому что, по ее мнению, «это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе».

Фото: t.me/ivleeva360 Анастасия Ивлеева

Кто из знаменитостей был на «голой» вечеринке

«Голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (VACIO), блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Карина Нигай, Вика Салават, журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим и телеведущая Алена Водонаева.

Как общественность отреагировала на «голую» вечеринку

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что вечеринка Анастасии Ивлеевой напомнила ему «стадо обезьян, ограбивших магазины ювелирных изделий и нижнего белья».

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала вечеринку циничной. По ее мнению, подобные мероприятия — «выстрел в ногу» политике, которую проводит государство.

«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на спецоперации и многие дети теряют отцов, это цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне», — прокомментировала Мизулина.

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников вечеринки. Соответствующее письмо парламентарий направил руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ.

Певица Анастасия Сланевская (Слава) назвала «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой «срамотой».

«Ой, ребята, что делается! Срамота-то какая! У Ивлеевой видали, что происходит? Голые все, попы голые. Как же допустили такое?» — высказалась артистка.

Актриса Мария Шукшина поставила под сомнение моральные качества героев мероприятия, у которых есть дети, особенно Филиппа Киркорова.

Режиссер Сарик Андреасян отменил запланированное интервью с Ксенией Собчак из-за ее участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. Он заявил, что не желает даже находиться рядом с ней.

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