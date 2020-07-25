Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Телеведущая Настя Ивлеева и её супруг Элджей (Алексей Узенюк) заразились коронавирусной инфекцией. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.
Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны! — подчеркнула Ивлеева.
Она пообещала рассказать подробности своего состояния позже.
Как ранее писал NEWS.ru, Ивлеева подарила на 26-летие Элджею часы за 7 млн рублей. Исполнитель показал подарок от своей возлюбленной в социальной сети.
Некоторое время назад многочисленные подписчики YouTube-канала телеведущей раскритиковали её за недостаточную помощь своей матери. Девушка опубликовала видео под названием «Бандитский Петербург», где продемонстрировала квартиру в деревне Разметелево Ленинградской области, в которой живут её мама с братом. После этого недовольные подписчики стали писать Ивлеевой негативные комментарии. Больше всего людей возмущает то, что квартира небольшая, с узкими коридорами и крохотной ванной. Подписчики считают, что девушка должна была купить матери другое жильё.
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